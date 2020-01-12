Kedilerde karın ağrısı oluşuyor

Biz insanlar gibi kedi dostlarımızın da karınları ağrıyabilir. Ancak onlar konuşamadığı için karınlarının ağrıdığını anlamak biraz zor olabilir. Yine de belli başlı belirtiler sayesinde kedi dostumuzun karnının ağrıyıp ağrımadığını anlayabiliriz.

Kediler karınlarının okşanmasını sevmedikleri için karınlarının ağrıyıp ağrımadığını anlamak zordur. Ancak kediniz normalde karnına dokunduruyorsa ve son zamanlarda dokundurtmuyorsa, bu karın ağrısı çektiğinin işareti olabilir. Kedilerdeki karın ağrısının diğer belirtileri ise şöyle:

Kusma

İdrar yapmada zorluk

İştahsızlık

Kambur durma

Nefes alıp vermede yavaşlık

İshal

Karında şişlik

Kilo kaybı

Bu belirtiler, başka hastalıkların da sebebi olabileceğinden, kedi dostunuzu derhal veterinere götürmeniz gerekiyor.

Kedilerin neden karnı ağrır?

Kedilerde karın ağrısı hafife alınmaması gereken bir belirti çünkü kimi zaman çok ciddi hastalıklara işaret edebiliyor. Kedilerdeki karın ağrısının nedenleri şöyle:

Tümör

Kanser

Karaciğer, dalak, pankresta apse

Zehirlenme

Mesane yırtığı

Bağırsak tıkanması

Gıda intoleransı

Kabızlar

Karın boşluğunda sıvı birikmesi

Rahimdeki bakteriyel enfeksiyon

Safra kesesi problemleri

İç parazitler

Sindirim sistemindeki virüsler

Bunlar dışında da bazı nedenler kedi dostlarımızın karnının ağrımasına yol açabilir. Bu nedenle yapacağınız ilk iş, kedinizi veterinere götürmektir.

Kedilerde karın ağrısı tedavisi ağrının altında yatan sebebe bağlı olarak belirlenir. Karın ağrısı bir hastalık değil semptomdur, dolayısıyla bu semptoma neden olan hastalığın tedavi edilmesi ile ağrı da ortadan kalkar. Veteriner hekim, kedinizde hangi hastalık olduğunu teşhis ettikten sonra, uygun ilaçları ve tedavi yöntemlerini söyleyecektir.

Veteriner hekimin tavsiyeleri dahilinde kedinizin tedavisini yapmanız oldukça önemlidir. Asla kedinize insanların kullandığı ilaçlardan vermeyin. Bu durumunun daha da kötüleşmesine neden olacaktır.

12/01/2020 17:11