Kedilerde karın ağrısı oluşuyor
12/01/2020
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Biz insanlar gibi kedi dostlarımızın da karınları ağrıyabilir. Ancak onlar konuşamadığı için karınlarının ağrıdığını anlamak biraz zor olabilir. Yine de belli başlı belirtiler sayesinde kedi dostumuzun karnının ağrıyıp ağrımadığını anlayabiliriz.
Kediler karınlarının okşanmasını sevmedikleri için karınlarının ağrıyıp ağrımadığını anlamak zordur. Ancak kediniz normalde karnına dokunduruyorsa ve son zamanlarda dokundurtmuyorsa, bu karın ağrısı çektiğinin işareti olabilir. Kedilerdeki karın ağrısının diğer belirtileri ise şöyle:
Kusma
İdrar yapmada zorluk
İştahsızlık
Kambur durma
Nefes alıp vermede yavaşlık
İshal
Karında şişlik
Kilo kaybı
Bu belirtiler, başka hastalıkların da sebebi olabileceğinden, kedi dostunuzu derhal veterinere götürmeniz gerekiyor.
Kedilerin neden karnı ağrır?
Kedilerde karın ağrısı hafife alınmaması gereken bir belirti çünkü kimi zaman çok ciddi hastalıklara işaret edebiliyor. Kedilerdeki karın ağrısının nedenleri şöyle:
Tümör
Kanser
Karaciğer, dalak, pankresta apse
Zehirlenme
Mesane yırtığı
Bağırsak tıkanması
Gıda intoleransı
Kabızlar
Karın boşluğunda sıvı birikmesi
Rahimdeki bakteriyel enfeksiyon
Safra kesesi problemleri
İç parazitler
Sindirim sistemindeki virüsler
Bunlar dışında da bazı nedenler kedi dostlarımızın karnının ağrımasına yol açabilir. Bu nedenle yapacağınız ilk iş, kedinizi veterinere götürmektir.
Kedilerde karın ağrısı tedavisi ağrının altında yatan sebebe bağlı olarak belirlenir. Karın ağrısı bir hastalık değil semptomdur, dolayısıyla bu semptoma neden olan hastalığın tedavi edilmesi ile ağrı da ortadan kalkar. Veteriner hekim, kedinizde hangi hastalık olduğunu teşhis ettikten sonra, uygun ilaçları ve tedavi yöntemlerini söyleyecektir.
Veteriner hekimin tavsiyeleri dahilinde kedinizin tedavisini yapmanız oldukça önemlidir. Asla kedinize insanların kullandığı ilaçlardan vermeyin. Bu durumunun daha da kötüleşmesine neden olacaktır.