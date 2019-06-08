Kedilerin tırnaklarının sökülmesi yasaklanmalı mı?

Bu işlemi tıbbı ihtiyaçlar haricinde yasaklayan yasa tasarısı eyalet meclisinden geçti.

Yasa, New York Valisi Andrew Cuomo'nun onayıyla yürürlüğe girecek.

Kedilerin tırnaklarının sökülmesine karşı çıkanlar bu işlemi, "barbarca ve zalimce" buluyor.

Birçok Avrupa ülkesi ile Brezilya, İsrail, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kedilerin tırnaklarının sökülmesi yasak.

Tırnakların büyüdüğü kemiklerin kesilmesi anlamına gelen onikektomi bir neşter ya da lazerle yapılıyor.

Hayvanseverler bunu birinin ayak ya da el parmaklarını kesmeye benzetiyor. Tırnakların sökülmesi kedinin dengesini etkileyebiliyor.

'Kendi yararımız için kedileri sakatlıyoruz'

Havyanlar için hayır kurumu International Cat Care'den Dr. Sarah Endersby, "iltihap ya da tümör oluşumu yoksa" bu tür bir ameliyatın gerekli olmadığını söyledi.

Ancak Endersby pek çok insanın mobilyaları tırmalamaması için kedilerinin tırnaklarını söktürdüğünü ve bunun "kendi yararımız için kediyi sakatlama" olduğunu belirtti.

Avrupa'da bu işlem 1990'lı yılların başında yasaklandı. 2011 yılında ABD'de kedi sahiplerinin yüzde 55'i tırnak sökülmesine sıcak bakıyordu.

ABD'de kedilerin yüzde 20 ya da 25'inin tırnakları sökülüyor.

Tırnakların sökülmesi neden bu kadar tartışmalı?

Pek çok uzman araştırmaların tırnakları sökülmüş kedilerin sırt ağrısı, davranışsal bozukluklar ya da saldırganlaşma gibi sağlık sorunları yaşadığını gösterdiğini söylüyor.

Chicago'da hayvan davranış uzmanı ve gazeteci Steve Dale, "Bazı araştırmalara göre tırnakları sökülmüş kedilerde daha yüksek kortisol (stres hormonu) ve ağrı görülüyor" dedi.

Edinburgh Üniversitesi'nden Prof. Danielle Gunn-Moore ise tırnakları sökülmüş kedileri inceleyen başka bir araştırma hakkında "pek az kişi bunu doğru yapıyor. İşlem kemiğin parçalanmasına neden oluyor ve kediler yürürken bu ufak parçalar üstünde yürüyor" diye konuştu.

Dr. Endersby, tırnak söküm işleminden sonra kedilerin patilerinin ucunda acı duyduğunu ve yürüyüşlerinin değiştiğini söyledi.

Pek çok veteriner de işlemi etik ve gerekli bulmuyor. Helier Cheung-BBC Dünya Servisi