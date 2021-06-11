"Kedim bir hırsız" yazılı tabelayla komşularını davet etti

Kate Felmet, kleptoman kedi Esme'nin çok sayıda maske, bez ve eldiven aşırması üzerine harekete geçti.

Kate Felmet, "Kedim bir hırsız” ifadelerinin yer aldığı tabelayla, bölge sakinlerini ABD'nin Oregon eyaletinin Beaverton bölgesindeki evinin bahçesine dizdiği eşyaları almaya davet etti.

Felmet, "Ben tabelayı astıktan sonra kedim bir hafta boyunca hiçbir şey getirmedi. Bu konuda biraz kızgın olduğu izlenimini edindim” dedi.

Bölge sakinleri gelip çoğunlukla fotoğraf çekiyor fakat bir defasında bir okul otobüsü yanaşıp birkaç çift eldiven aldı.



İsterseniz bir çift eldiven alabilirsiniz yazan başka bir tabela yapmayı düşünüyorum.

Esme ayrıca bir komşunun garajından kamera, mayo, bant, boya rulosu ve kumaş da getirdi.

Hava güneşlenip bölge sakinleri bahçelerinde çalışmaya başlayınca, Esme eve eldiven getirmeye başladı.



50 yaşındaki Felmet, üç yaşındaki kedisini herkesin önünde utandırdığına dair imaları çok ciddiye almadı.

Kedinin sahibi, "Çaldığı eşyaları getirdiğinde arka kapıya geliyor ve gidip ona iyi bir iş çıkardığını söyleyene kadar 'Vaaaoor!' diye miyavlıyor" dedi.

Independent Türkçe için çeviren: Noyan Öztürk

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11/06/2021 16:35