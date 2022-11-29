Kedinizle Yavaşça Göz Kırparak İletişim Kurabilirsiniz

Kediler, özellikle köpekler ile karşılaştırıldığında, mesafeli olma konusunda biraz üne sahiptir. Ancak, kedi arkadaşınızla bağ kurmanın biraz zor olduğunu düşünüyorsanız, belki de onların dilini konuşmuyorsunuzdur.

Araştırmalar kediler ile iletişim kurmanın çok da zor olmadığını gösteriyor. Sadece onlara daha çok gülümsemen gerekiyor.

Dişlerinizi göstererek insan gibi gülümsemeyin, kedi gibi gülümseyin: gözlerinizi kısın ve yavaşça kırpın.

2020’de yayınlanan bir çalışmada, bilim insanları kedi insan etkileşimlerini gözlemlediler ve bu göz kırpma eyleminin, hem tanıdık hem de tanıdık olmayan kedilerin insanlara yaklaşmasını ve onları kabul etmesini sağladığını doğrulayabildiler.

Kedilerle aranızdaki bağı güçlendirmenin harika bir yolu.

İngiltere’deki Sussex Üniversitesi’nden psikolog Karen McComb, “Hem hayvan davranışları üzerine çalışmış hem de kedi sahibi biri olarak, kedilerin ve insanların bu şekilde iletişim kurabildiklerini gösterebilmek harika. ” dedi.

Bu, birçok kedi sahibinin zaten merak ettiği bir durum, bu yüzden bunun için kanıt bulmuş olmak kedi severler için heyecan verici.

Kedilerin yanında herhangi bir zaman geçirdiyseniz, muhtemelen onların “kısmen kapalı gözleri” ile birlikte yavaşça yanıp sönen yüz ifadesini görmüşsünüzdür. Bu, gülümserken insan gözlerinin kısılmasına benzer ve genellikle kedi gevşemiş ve memnun olduğunda ortaya çıkar. Kedilerin bu ifadesi bir tür kedi gülümsemesi olarak yorumlanır. Kedi sahiplerinden elde edilen kanıtlar, insanların dost canlısı ve etkileşime açık olduğumuzu kedilere iletmek için bu ifadeyi kopyalayabileceğini ima etti. Bu nedenle, çalışmada, bir psikolog ekibi, kedilerin yavaş yanıp sönen insanlara karşı farklı davranıp davranmadığını belirlemek için iki deney tasarladı.

İlk deneyde

Kedi sahipleri 14 farklı haneden 21 kediye yavaşça göz kırptı. Kedi, ev ortamında bir noktaya yerleşip rahatladıktan sonra, sahiplerine yaklaşık bir metre uzağa oturmaları ve kedi onlara bakarken yavaşça gözlerini kırpmaları talimatı verildi.

Kameralar hem sahibinin yüzünü hem de kedinin yüzünü kaydetti ve sonuçlar, kedilerin insan etkileşimi olmadan nasıl göz kırptığıyla karşılaştırıldı.

Sonuçlar, etkileşimin olmadığı duruma kıyasla, kedilerin insanlarına yavaşça göz kırptıktan sonra göz kırpma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.

İkinci deney

8 farklı haneden 24 kediyi içeriyordu. Bu sefer, göz kırpan sahipleri değil, kediyle daha önce hiçbir teması olmayan araştırmacılardı. Bir kontrol için, kedilerin, insanların gözlerini kırpmadan kedilere baktığı bir göz kırpmama koşuluna yanıt verdiği kaydedildi.

Araştırmacılar, kediye doğru uzatılmış bir el ekleyerek, ilk deneyle aynı yavaş göz kırpma işlemini gerçekleştirdiler. Ve kedilerin yalnızca gözlerini kırpıştırdıklarını değil, aynı zamanda insan gözünü kırptıktan sonra insanın eline yaklaşma olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldular.

Kedilerin yanında herhangi bir zaman geçirdiyseniz, muhtemelen onların “kısmen kapalı gözleri” ile birlikte yavaşça yanıp sönen yüz ifadesini görmüşsünüzdür.

McComb , “Bu çalışma, kedi insan iletişiminde yavaş göz kırpmanın rolünü deneysel olarak araştıran ilk çalışmadır” dedi. Ayrıca evde kendi kedinizle ya da sokakta tanıştığınız kedilerle deneyebileceğiniz bir şey. Kedilerle aranızdaki bağı güçlendirmenin harika bir yolu.

Rahat bir ortamda yaptığınız gibi gözlerinizi kısmayı deneyin. Gülümsemenin, ardından birkaç saniye gözlerini kapat. Kedilerin de aynı şekilde tepki verdiklerini göreceksin ve bir tür sohbet başlatabileceksin.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, kedi dostlarımızın insan ev arkadaşlarıyla daha önce sanıldığından çok daha fazla uyum içinde olduklarını ve onları köpekler ile karşılaştırmanın bir doğru olmadığını göstermiştir. Örneğin kediler, kendilerine açık olan insanlara aynı şekilde karşılık verirler yani kedileri soğuk bulursanız, bu kedicikle ilgili sorun değil, sizinle ilgili bir sorun olabilir.

Kedilerin insanlara neden bu şekilde yavaşça göz kırptığını bilmek zor. Kedilerin kesintisiz bakmayı tehdit olarak yorumladıkları düşünüldüğünden, iyi niyetli işaret etmenin bir yolu olarak yorumlandı. Ancak, insanlar buna olumlu tepki verdiğinden, kedilerin bu ifadeyi zamanla geliştirmiş olmaları da mümkündür.

(Kaynak: Scientific Reports)

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29/11/2022 20:22