Kediyi vahşice telef ettikten sonra fotoğrafını yayınlandı

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26/11/2023

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Kediyi vahşice telef ettikten sonra fotoğrafını yayınlandı


24 Kasım Cuma günü, Yarköyde, M.Ş.(E-43), kendisine ait küçükbaş hayvan ağılı içerisinde, yeni doğan kuzularına zarar verdiği gerekçesi ile tilkiler için hazırlamış olduğu düzeneğe yakalanan bir kediyi, vahşice telef ettikten sonra fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından yayınlandı.

Olayın 26 Kasım Pazar günü, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı

Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor

26/11/2023 18:43
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TAGS: Kediyi vahşice telef ettikten sonra fotoğrafını yayınlandı
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