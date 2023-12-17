Keegan Murray 3'lük rekoru kırdı, NBA tarihine geçti

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17/12/2023

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Keegan Murray 3'lük rekoru kırdı, NBA tarihine geçti


 

Sacramento Kings'in Utah Jazz'ı 125-104 yendiği maçta, Jazz potasına üst üste 11 isabetli üçlük gönderen Keegan Murray, rekor kırarak NBA tarihine geçti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings'in sahasında Utah Jazz'ı 125-104 mağlup ettiği maça Keegan Murray, 3 sayılık performansıyla damga vurdu.

Jazz potasına üst üste 11 isabetli üçlük gönderen Murray, rekor kırarak NBA tarihine geçti.

Jazz'da ise Collin Sexton 28, Lauri Markkanen 18 sayıyla mücadele etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 146-114

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 82-135

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 127-119

Miami Heat-Chicago Bulls: 118-116

Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers: 127-109

Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 124-120

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 117-118

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 120-131

Sacramento Kings-Utah Jazz: 125-104

Los Angeles Clippers-New York Knicks: 144-122

 

17/12/2023 12:18
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TAGS: Keegan Murray 3’lük rekoru kırdı, NBA tarihine geçti
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