Keegan Murray 3'lük rekoru kırdı, NBA tarihine geçti
17/12/2023
Sacramento Kings'in Utah Jazz'ı 125-104 yendiği maçta, Jazz potasına üst üste 11 isabetli üçlük gönderen Keegan Murray, rekor kırarak NBA tarihine geçti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings'in sahasında Utah Jazz'ı 125-104 mağlup ettiği maça Keegan Murray, 3 sayılık performansıyla damga vurdu.
Jazz potasına üst üste 11 isabetli üçlük gönderen Murray, rekor kırarak NBA tarihine geçti.
Jazz'da ise Collin Sexton 28, Lauri Markkanen 18 sayıyla mücadele etti.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 146-114
Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 82-135
Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 127-119
Miami Heat-Chicago Bulls: 118-116
Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers: 127-109
Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 124-120
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 117-118
Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 120-131
Sacramento Kings-Utah Jazz: 125-104
Los Angeles Clippers-New York Knicks: 144-122