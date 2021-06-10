KEİ Koordinatörü Cihan, KTTO Başkanı Deniz İle Görüştü

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret ederek Oda Başkanı Turgay Deniz ile görüştü.

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10/06/2021

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KEİ Koordinatörü Cihan, KTTO Başkanı Deniz İle Görüştü

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret ederek Oda Başkanı Turgay Deniz ile görüştü.

KEİ’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın gündeminde bulunan konuların ele alındığı görüşmede, KTTO Başkan Vekilleri Ramazan Gündoğdu ve Aziz Limasollu ile Genel Sekreter Aysun Önet de yer aldı.

10/06/2021 12:25
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TAGS: Ömer Cihan, KEİ Koordinatörü
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