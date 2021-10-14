KEİ, Mobilya Sanayicileri Derneği’ne Finansal Destek Sağladı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin (KEİ), KKTC Mobilya Sanayicileri Derneği’nin mobilya sektöründe üretici ile tüketicinin sanal ortamda tek ekranda buluşmasını sağlamayı amaçlayan www.mobilyadukyani.com sitesinin oluşturulmasına finans desteği verdiği açıklandı.

Mobilya Sanayicileri Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC genelinde dağınık olan mobilya üreticilerini bir platformda toplamayı ve mobilya üreticilerinin tüketiciye hızlı ve düşük maliyetli şekilde ulaşmalarını sağlamayı hedefleyen site bu ay aktif hale gelecek.

KKTC Mobilya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ciddi konuyla ilgili açıklamasında, üye firma ve ürünlerin sisteme yüklenmesinin devam ettiğini ilk etapta 10’un üzerinde firmanın sisteme gireceğini söyledi.

Hüseyin Ciddi, web sitesinde, tüketicilere, mutfak mobilyaları, banyo mobilyaları, yemek odası mobilyaları, koltuk takımları, yatak odası mobilyaları, duvar ünitesi mobilyaları, TV üniteleri, özel düğün paketleri, genç odaları, bahçe mobilyaları, özel projeler ve ev dekorasyonu için ihtiyaç duyulacak aksesuarlar konusunda birçok ürün seçeneği sunulduğunu belirtti.

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14/10/2021 15:32