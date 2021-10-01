KEİ Ofisi, Girne’nin kaliteli ve modern hizmetle buluşmasına destek veriyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, KKTC’nin gözde turizm kenti Girne’nin, alt yapı ve çevre düzenlemeleri ile kültürel ve sosyal projelerle gelişmesine destek veriyor.

KEİ Ofisi, çok sayıda projeye verdiği finans desteğiyle her geçen gün büyüyen Girne’nin modern ve kaliteli hizmetle buluşmasını sağlıyor.

Tarih, kültür, eğitim ve turizm kenti olma hedefinde ilerleyen Girne’nin, kentte yaşayanların yaşam kalitesini artıracak projelere desteğini sürdüren KEİ Ofisi, Girne Belediyesi’nin 2011-2020 döneminde hayata geçirdiği bir çok projeye, güncel rakamlarla 58.455.034 TL kaynak aktarımı yaptı.

Girne Belediyesi’nin 2011-2020 yıllarında hayata geçirdiği ve KEİ Ofisi’nin finans desteği verdiği projeler

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01/10/2021 09:18