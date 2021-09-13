KEİ Ofisi, Lapta Belediyesi’nin bölge halkına daha kaliteli hizmet sağlamak için hazırladığı projelere destek veriyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, tarih, doğa ve turizm kenti Lapta Belediyesi’nin, bölge halkına daha kaliteli hizmet sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla hazırladığı projelere finans ve ekipman desteği sağlıyor.

Belediyelerin altyapı yatırımlarını güçlendirme projeleri başta olmak üzere, kültür, sanat, spor alanları, açık pazar yapımı ve restorasyon gibi çeşitli projelerine destek veren KEİ Ofisi’nin yerel yönetimlerle iş birliği içinde hayata geçirdiği projeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne değer katıyor.

KEİ Ofisi, tarih, doğa ve turizm kenti Lapta Belediyesi’nin, bölge halkına daha kaliteli hizmet sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla hazırladığı projelere finans ve ekipman desteği sağlıyor.

Lapta’da altyapı ve yol çalışmaları, içme suyu projeleri, hizmet binaları, sosyal tesisler ve sosyal faaliyetlere uzanan geniş hizmet ağıyla, bölgenin gelişmesini katkı veren KEİ Ofisi, Lapta Belediyesi’nin 2011-2020 döneminde hayata geçirdiği bir çok projeye, güncel rakamlarla 67.660.954 TL kaynak aktarımı yaptı.

Lapta Belediyesi’nin 2011-2020 yıllarında hayata geçirdiği ve KEİ Ofisi’nin finans desteği verdiği projeler

***

***

Bu habere tepkiniz:



13/09/2021 13:10