KEİ Ofisi’nin Destek Verdiği Kadın ve Genç Girişimcilik Projesi Ekip Toplantısı Yapıldı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin finans desteği verdiği, İş Kadınları Derneği (İKD) ile İskele Belediyesi’nin yürüttüğü “Kümelenme Vasıtasıyla Kadın/Genç Girişimciliğinin ve İstihdamının Artırılması Projesi”si kapsamında, proje ekip toplantısı yapıldı.

KEİ Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, İKD binasında yer alan toplantıya KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve İKD Başkanı Selin Candemir katıldı.

KEİ Koordinatörü Ömer Cihan, toplantıda yaptığı konuşmada, projeye inandıklarını ve heyecanla takip ettiklerini belirterek, içinde sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet finansmanının olduğu projenin diğer sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliğinde model olabileceğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, İş Kadınları Derneği ile birlikte yürüttükleri projede önemli mesafe aldıklarını söyleyerek, “İyi ki bir araya geldik, iyi ki İş Kadınları Derneği bu projeyi sundu, iyi ki KEİ Ofisi destek verdi. Bundan sonrası daha hayırlı olacak” dedi.

KKTC İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ise, böyle bir proje yürüttükleri için gururlu olduklarını vurgulayarak, bir hayallerinin gerçek olduğunu kaydetti.

Ekonomik ve Sosyal Politikalar Merkezi uzmanı İzge Arısal konuşmaların ardından, söz konusu projenin faaliyet planı ve proje kapsamında izlenecek yöntem hakkında bilgi aktardı.

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24/09/2021 12:49