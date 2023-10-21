Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara düşen paraşüt pilotu hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara düşen base jump (serbest düşüş) sporcusu paraşüt pilotu hayatını kaybetti.

Fethiye'de süren 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne katılmak için gelen İngiliz vatandaşı Dilip Marcus Sundhod, bir grup arkadaşıyla Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklardan base jump atlayışı yaptı.

Atlayışın ardından açtığı paraşütü kayalıklara takılan Sundhod, sarp alana düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, pilotun yaşamını yitirdiğini belirledi. Sedyeye alınarak Kelebekler Vadisi'ne indirilen ceset, sahil güvenlik botuyla Ölüdeniz'deki Kumburnu Plajı'na getirildi.

Ceset, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Pilotun atlayışının, festival etkinlikleri kapsamında olmadığı bildirildi.