Keleşzade: Esnafın hayatta kalabilmesi için doğrudan destek mekanizmaları oluşturulmalı

Bağımsızlık Yolu Girne milletvekili adayı Halil İbrahim Keleşzade, Suriçi ve Bandabuliya esnafının sıkıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Keleşzade, Suriçi ve Bandabuliya esnafı uzun yıllardır devlet tarafından unutulmuş durumda olduğun kaydetti. Keleşzade açıklamasında, “Yıllardır süren unutulmuşluk sıkıntısına, şimdi bir de pandemi ve TL’nin erimesi ile yaşanan ekonomik krizin sıkıntıları eklenmiştir.” dedi. Keleşzade, mecliste temsiliyeti bulunan siyasi partilerin, ancak seçim dönemlerinde bölge esnafını hatırlar gibi yaptığını, seçimden sonra da tekrar unuttuğunu iddia etti.

KÜLTÜR TURİZMİNİN TEŞVİĞİ YAPILMALIDIR

Esnafın sorunlarının çözümü için günübirlik vaatlerin ötesine geçilmeli diyen Keleşzade, “kapsamlı bir ekonomik planlamanın parçası olarak bölgenin sorunları ele alınmalıdır” dedi. Keleşzade açıklamasının devamında şu ifadeler yer verdi:

“Ultra zenginlerin çıkarları öne alınarak, kumarhane turizmine yönlendirerek, bizlere kültürel yozlaşma ve denizlerimizde kirlilik olarak dönen kaynaklar ile teşvikler durdurulmalıdır. Bunun yerine toplumumuza da fayda sağlayacak şekilde, tarihi kent bölgemizin dokusunun korunması ve kültür turizminin teşviği yapılmalıdır”.

Keleşzade, Bandabuliya esnafının kiralarını, belediyenin bu dönemde arttırmadığını fakat, TL’nin değer kaybetmesi karşısında, döviz kira bedelleri altında ezilen esnafın bulunduğunu belirtti. Esnaf için kur sabitlemesi yapılması konusunda çağrıda bulunan Keleşzade, “TL kira sözleşmeleri için adımlar atılmalıdır. Ayrıca esnafın bu dönemde hayatta kalabilmesi için, doğrudan destek mekanizmaları oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.

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13/01/2022 16:26