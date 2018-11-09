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Kelle, Kıbrıs Türk Halkının Atatürk İlkelerini Benimseyen Bir Halk Olduğunu Vurguladı

 Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Kıbrıs Türk halkının Atatürk’ün ilkelerini benimseyen bir halk olduğunu söyledi.

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09/11/2018

Kelle, Kıbrıs Türk Halkının Atatürk İlkelerini Benimseyen Bir Halk Olduğunu Vurguladı

Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Kelle, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Atatürk’ü anlatmanın kitaplara sığdırmanın mümkün olmadığını, hatırlayıp anmanın ise sadece bir gün ile sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Büyük askeri deha Gazi Mustafa Kemal’e Müslüman Türk Halkı’nın minnet borçlu olduğunu belirten Kelle, Mustafa Kemal’in sadece Anadolu Türklerinin değil, tüm Türk dünyasının lideri olduğunu söyledi.

Türk Çiftçiler Birliği’nin Mustafa Kemal’in “Köylü Milletin Efendisidir” felsefesi ile hareket ettiğini kaydeden Kelle, Kıbrıs Türk halkının her zaman Mustafa Kemal’in ilkelerini kendi yolları olarak benimsediğini söyledi.

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TAGS: Hüseyin Çavuş Kelle, HABER, KIBRIS
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