Amerika'nın ünlü şarkıcılarından Kelly Price, koronavirüse yenildi. Fakat bazı raporlara göre, ünlü yıldızın koronavirüsü atlattıktan sonra hastaneden taburcu edildiğini ve kaybolduğunu söylüyordu. Ancak Price'ın avukatı, ünlü şarkıcının yaşadığı Atlanta bölgesinde kaybolduğunun bildirilmesinin ardından Cuma gecesi güvende olduğunu söyledi ve ünlü şarkıcının koronavirüs savaşında tedavi gördüğünü söyleyerek raporları reddetti.

İYLEŞMEDEN TABURCU EDİLDİ İDDİASI



Ailesi, TMZ'ye Ağustos ayı başlarında hastanedeyken onunla temas halinde olduklarını ve çocuklarının onu birkaç kez ziyaret ettiğini söyledi. Daha sonra, hastaneye yatırıldıktan 3 hafta sonra taburcu edilmişti. Ancak bu durum ailesini çok şaşırttı çünkü 48 yaşındaki şarkıcının hala tam olarak iyileşmediği söyleniyordu.

KELLY PRICE: KAYBOLMADIM



Price, kaybolduğunu düşünen kişiler için TMZ'ye yaptığı açıklamada

"Asla kaybolmadım. Evimdeydim, doktorlar tarafından görülüyordum. Ailemdeki herkes tam olarak nerede olduğumu biliyordu.Hiç tehlikede olmadım, şu anda tehlikede değilim" demiştib



"ÇOK ACI ÇEKTİM



Price hastaneden yaptığı açıklamada "Bir noktada beni kaybettiler. Birkaç gün sonra uyandım ve hatırladığım ilk şey etrafımda duran ve hangi yıl olduğunu bilip bilmediğimi soran doktorlardı. Öldüm. Yoğun bakımda uyandığımı hatırlıyorum. Şu anda çok zorlu bir savaşla karşı karşıyayım. Konsere tekrar hazır olmak için ve sevdiğim kişi yanımda olmadan yapmam gereken çok rehabilitasyon var. İç hasar çok acı çektim" demişti.



KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN ZİYARETÇİ KABUL ETMEDİ



Ailesi tarafından polise kayıp olduğu bildirilen Price'ın evinde polisler kontrol yaptı ve iddiaya göre Price'ın erkek arkadaşı eve gelen ziyaretçileri eve yaklaştırmadı. Price, kendisinin ve eşinin koronavirüse yakalandıklarını bu yüzden eve ziyaretçi kabul etmediklerini söyledi. Yetkililer, TMZ'ye hiçbir suç kanıtı bulamadıklarını ve Price'ın erkek arkadaşıyla konutta görüştüklerini söyledi.

KELLY PRICE KİMDİR?



Tam adı Kelly Cherelle Price olan sanatçı, 4 Nisan 1973'te Queens, New York City, New York, ABD'de doğdu. Dokuz kez Grammy ödülü için aday gösterilen Amerikalı bir R&B şarkıcısı ve söz yazarıdır. Kelly, Queens, New York'ta henüz yürümeye başlayan çocukken kilisede şarkı söylemeye başladı.



Ocak 1992'de, George Michael ile Madison Square Garden'da profesyonel ilk çıkışını yaptı. Kelly Price, Amerika'nın en popüler gospel ve R&B yıldızlarından biri olarak kabul edilir. İlk olarak Mariah Carey, Whitney Houston ve Faith Evans'ın destek şarkıcısı ve konuk vokalisti olarak adını duyurmuştur. Sekiz solo albüm vardır. Price, o zamanlar yöneticisi olan Jeffrey Rolle, Sr. ile evliydi. 23 yıllık evlilikten sonra Kelly, Rolle'den boşanmaya karar verdi. Eski çiftin bir oğlu ve bir kızı var.

28/09/2021 12:18