Kelvin Kiptum'dan yeni dünya rekoru
Kenyalı koşucu Kelvin Kiptum, erkekler maratonunda dünya rekoru kırdı.
09/10/2023
Kiptum, ABD'de gerçekleştirilen Şikago Maratonu'nda 2:00:35'lik derecesiyle maratonda dünya rekorunun yeni sahibi oldu. 23 yaşındaki atlet, bu derecesiyle vatandaşı Eliud Kipchoge'nin rekorunu 34 saniye geliştirdi.
Kadınlarda, Hollandalı koşucu Sifan Hussain, birinci gelirken maraton tarihindeki en hızlı ikinci kadın sporcu oldu.
Hussain'in 2:13:44'lük derecesi, Etiyopyalı Tigst Assefa'nın geçen ay Berlin'de kırdığı 2:11.53'lük rekorun ardından ikinci sırada yer aldı.