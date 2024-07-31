Kem Çetinay ile R&B Geceleri Başlıyor

Londra’nın en sevilen simalarından Kıbrıslı Türk Kem Çetinay, yeni projesi “RESIDNCE” ile müzik severlere La Nouba’da 5 haftalık bir program sunuyor.

Kem Çetinay ve ekibi, bu akşam dahil olmak üzere Ağustos ayı boyunca her çarşamba, R&B, Rap, Afrobeats ve Amapiano tarzlarıyla La Nouba sahnesinde olacak.

Kem Çetinay Kimdir?

2017 yılında Birleşik Krallık’ın en çok ilgi gören reality şovu Love Island’ı kazanan ve global bir popülarite yakalayan, birçok televizyon, podcast ve radyo programına konuk olan, Primark giyim markası ile uluslararası moda başarısı yakalamış ve Capital FM’de DJ’lik yapan, Birleşik Krallık’ın en sevilen simalarından Kem Çetinay, yeni projesi “RESIDANCE” ile müzik severlere 5 haftalık bir program sunuyor.

Aslen Kuzey Kıbrıs’lı olan ve kendi ülkesinde ilk kez La Nouba ile ortak bir proje yürütecek Kem Çetinay’a, dünyanın dört bir yanından DJ ve host arkadaşları eşlik edecek.

31 Temmuz ve 28 Ağustos tarihleri arasında çarşamba geceleri gerçekleşecek “RESIDNCE” etkinliklerinde müzik severler R&B, Rap, Afrobeats ve Amapiano tarzlarına doyacak.