Kemal Aşık yarın anılacak

Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) yasal statüye kavuşturan merhum müdürlerden Kemal Aşık, ölüm yıldönümünde anılacak.

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16/11/2023

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Kemal Aşık yarın anılacak


Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) yasal statüye kavuşturan merhum müdürlerden Kemal Aşık, ölüm yıldönümünde anılacak.

Kemal Aşık’ın 34’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle 17 Kasım Cuma günü saat 10.00’da Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anma töreni düzenlenecek.

Törenin ardından Aşık’ın ailesi, Aşık’ın hayata veda ettiği sırada müdürü olduğu TAK’ı ziyaret ederek, kurumun ön bahçesinde bulunan büstüne çelenk koyacak.

Kıbrıs Türk medyasına önemli hizmetler veren ve uzun süre TRT’nin Kıbrıs muhabirliğini yapan gazeteci Kemal Aşık, 18 Kasım 1989’da, 64 yaşındayken yaşamını yitirmişti.

16/11/2023 09:51
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TAGS: Kemal Aşık
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