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Kemal Aşık Anılacak

Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) yasal statüye kavuşturan Kemal Aşık, 29. ölüm yıldönümü nedeniyle yarın  Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında, saat 10.00’da törenle anılacak.

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15/11/2018

Kemal Aşık Anılacak

 

Kabristanlıktaki törenin ardından Kemal Aşık’ın ailesi, TAK’ı ziyaret ederek, kurumun ön bahçesinde bulunan büstüne çelenk koyacak.

TAK’ı yasal statüye kavuşturan, Kıbrıs Türk medyasına önemli hizmetler veren ve uzun süre TRT’nin Kıbrıs muhabirliğini yapan gazeteci Kemal Aşık 18 Kasım 1989’da TAK Müdürü olarak görev yaparken  yaşamını yitirmişti.

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TAGS: Kemal Aşık, haber, kıbrıs
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