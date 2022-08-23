Kemal Bağbal imzaladı

Transfer döneminde kaleci transferi konusunda uzun zamandır görüşmelerini sürdüren China Bazaar Gençlik Gücü, anlaşmaya vardığı Gönyeli'den Kemal Bağbal'a imza attırdı.

Gönyeli Kulübü'nde genel kurulun gecikmesi, Kemal ile anlaşılmasına rağmen kulüpler arasında son nokta konamayınca süreç uzadı.

Transfer dönemi gereği kiralık statüde yapılan işlemin yanı sıra bonservisi de alınan Kemal, kulüp başkanı Osman Karamanlı ile geldiği KTFF'nda imza atarak transferini resmileştirdi.

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23/08/2022 15:09