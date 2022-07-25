Kemal Belevi’nin 'Cypriana' albümü dijital platformlarda

Dünya’nın en önemli klasik müzik plak şirketlerinden biri olan Naxos 22 Temmuz’da Kemal Belevi’nin ikinci albümünü hem CD olarak hem de dijital mecralarda da yayınlandı. Albümde ikinci eser olarak yer alan Kıbrıs müziğinden esinlenerek 2007 yılında bestelenen Cypriana isimli eser, Naxos tarafından albüm ismi olarak belirlendi. Hatırlanacağı üzere Mayıs 2020 de Naxos tarafından yayınlanan birinci albüm, Guitar Duos of Kemal Belevi, Newyork Music Daily tarafindan 2020 nin en iyi 50 albümü arasında gösterilmişti.

İtalyan ikili Silvia ve Livio Grasso tarafından seslendirilen ve 65 dakika süresi olan bu albümde 14 eser yer alıyor . Albümle birlikte eserlerin notaları da yine Naxos Sheet Music Publishing tarafından satışa sunuldu.

Albüm cover notlarında Belevi nin insan ruhuna işleyen melodiler yazabilen, Kıbrıs halk müziğini hiç bir türküden alıntı yapmadan eserlerine yansıtabilen ve Doğu Akdeniz müziğini çok iyi kullanan bir besteci olduğundan bahsedildi.

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25/07/2022 14:16