Kemal Bozoğlu hayatını kaybetti

İstanbul'da tedavi gören 47 yaşındaki Kemal Bozoğlu hayata gözlerini yumdu.

ads ads ads ads
14/08/2022

ads
ads
Kemal Bozoğlu hayatını kaybetti

Trabzonspor’un yöneticilerinden Utku Bozoğlu’nun oğlu, Trabzonspor eski Başkan Yardımcısı Murat Bozoğlu’nun kardeşi Cratos Hotel Yönetim kurulu üyelerinden Kemal Bozoğlu hayatını kaybetti.

Sağlık sorunlarından dolayı İstanbul'da tedavi gören 47 yaşındaki Kemal Bozoğlu hayata gözlerini yumdu.

Kemal Bozoğlu’nun ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.

Haber Kıbrıs ailesi olarak yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

 

14/08/2022 09:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kemal Bozoğlu, hayatını kaybetti,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.