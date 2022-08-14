Kemal Bozoğlu hayatını kaybetti
İstanbul'da tedavi gören 47 yaşındaki Kemal Bozoğlu hayata gözlerini yumdu.
14/08/2022
Trabzonspor’un yöneticilerinden Utku Bozoğlu’nun oğlu, Trabzonspor eski Başkan Yardımcısı Murat Bozoğlu’nun kardeşi Cratos Hotel Yönetim kurulu üyelerinden Kemal Bozoğlu hayatını kaybetti.
Sağlık sorunlarından dolayı İstanbul'da tedavi gören 47 yaşındaki Kemal Bozoğlu hayata gözlerini yumdu.
Kemal Bozoğlu’nun ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.
Haber Kıbrıs ailesi olarak yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.