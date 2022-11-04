Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi milletvekillerinden, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurucularından ve Kıbrıs Türk halkının “Deniz Bey” diye adlandırdığı merhum Kemal Deniz, 22’nci ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Törende yapılan konuşmalarda Kemal Deniz’in Türk halkına mal olmuş saygın ve çok değerli bir kişi olduğuna ve Kıbrıslı Türklerin haklı mücadelesine büyük hizmetler verdiğine vurgu yapıldı.

BRT’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın babası da olan Kemal Deniz’i anma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın yanı sıra M. Kemal Deniz’in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Komitesi Üyesi Prof. Dr. Vedat Yorucu, törende yaptığı konuşmada Kemal Deniz’in Kıbrıs Türk halkına mal olmuş önemli değerlerden biri olduğuna vurgu yaparak, kendisini saygı ile andıklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Birlik Genel Başkanı Mehmet Nizam, 1942 yılında Kıbrıslı Türk çiftçilerin, Rum çiftçilerle ortak olduğu birlikten ayrılarak kendi birliklerini 1943 yılında kurulmasını sağlayan kurucu üyelerin öncüleri arasında olan, eski milletvekili, iş insanı Kemal Denizi kabri başında anma etkinliğine katıldı.

Anma etkinliğinde konuşan Nizam, Kemal Denizin milletvekilliği ve iş insanlığından öte üreticinin, köylünün yanında olan Kıbrıs Türk halkının temsiliyetini sonuna kadar savunan bir kimlik olduğunu vurguladı.

Nizam, Kemal Deniz Bey ve yol arkadaşlarının 1943’te Kıbrıs adasını adım adım gezerek köy spor kulüplerini, köy çiftçiler birlikleri altında kurarak, Kıbrıs Türk halkının örgütlenmesinin temellerini attıklarının altını çizdi. Nizam bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, köylünün, üreticinin rahatlıkla üretim yapabilmesini ve uluslararası arena da Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği aracığıyla temsiliyetini sağlanmasının o günlere borçlu olduğunu belirtti.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Muslu Akgüney, törene katılamayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajını okudu. Tatar’ın mesajı şöyle:

“Kemal Deniz yaşamı boyunca Kıbrıs Türk halkına ve Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesine büyük hizmetler vermiş geride önemli eserler bırakan Türkiye sevdalısı, vatanperver bir büyüğümüz babamızdır. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde eğitimin eksiksiz tamamlanması için elini taşın altına koymuş ve yıllarca eğitim malzemelerini karşılık beklemeden halkına tedarik etmiş bu güzel insan ile sağlığında yapmış olduğumuz sohbetlerde, Türkiye’den su getirilmesinin çok önemli olduğunu şahsıma söylemekteydi. Kendisi bunu görememiş olsa da, suyun yıllar sonra Kıbrıs’a gelmiş olduğunu ona mutlaka ebedi istirahatinde huzur vermiştir. Onun arzularının gerçekleştireceğini görmek bizleri ve ailesini ziyadesiyle mutlu etmiştir”

Konuşmaların ardından dualar okundu, Deniz’in kabrine çiçekler bırakıldı.

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04/11/2022 14:23