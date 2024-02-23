Kemal Dürüst mahkemeye getirildi!

Sahte Diploma soruşturmasında UBP’li eski bakanlardan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkartıldı.

Kemal Dürüst, hakkında "sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini, sahte belge düzenlenmesini tahrik etme" suçlamaları var.

Kemal Dürüst ile birlikte dün tutuklanan eşi, Çalışma Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst de bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılmış ve 3 gün poliste tutuklu kalması yönünde bir karar üretilmişti.