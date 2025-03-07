Kemal Dürüst Yeniden Mahkemeye Çıkarıldı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve eski bakan, milletvekili Kemal Dürüst , bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlı Kemal Dürüst, aleyhinde “sahte resmi belge düzenleme ve sahte belge düzenlenmeye tahrik etme” suçlamaları bulunuyor.

Mahkeme, zanlının 100 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin imzalayacağı birer milyonluk kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkışının yasaklanması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

KSTÜ’de başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü Baris Sel ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz'nün ilk tahkikat duruşmasında tanık polis; sanık Serdal Gündüz'nün ‘Barış Sel başlıklı’ yazılarıyla ilgili Kemal Dürüst, aleyhinde soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

Kemal Dürüst , KSTÜ soruşturması kapsamında geçen yıl şubat ayında tutuklanmış ve bir süre sonra teminatla serbest bırakılmıştı.