Kemal Dürüst Yeniden Mahkemeye Çıkarıldı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
07/03/2025

Kemal Dürüst Yeniden Mahkemeye Çıkarıldı

 Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve eski bakan, milletvekili Kemal Dürüst , bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlı Kemal Dürüst, aleyhinde “sahte resmi belge düzenleme ve sahte belge düzenlenmeye tahrik etme” suçlamaları bulunuyor.

Mahkeme, zanlının 100 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin imzalayacağı birer milyonluk kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkışının yasaklanması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 KSTÜ’de başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü Baris Sel ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz'nün ilk tahkikat duruşmasında tanık polis; sanık Serdal Gündüz'nün ‘Barış Sel başlıklı’ yazılarıyla ilgili  Kemal Dürüst, aleyhinde soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

Kemal Dürüst , KSTÜ soruşturması kapsamında geçen yıl şubat ayında tutuklanmış ve bir süre sonra teminatla serbest bırakılmıştı.

 

 

 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Kemal Dürüst
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.