Kemal elektrikçi dün saat 17.00’da başladığı koşusunu 24 saatte tamamladı

Kıbrıslı Türk sporcu Kemal Elektrikçi, dün saat 17.00’de başladığı 24 saatlik koşusunu başarıyla tamamladı. Elektrikçi, koşusunun sonunda Kızılbaş Parkı’na ulaşarak önemli bir mesaj verdi.

Koşusunun amacını açıklayan Elektrikçi, şunları kaydetti: “Bu koşunun amacı, Şampiyon Melekler takımının kritik dava süreçlerinde ailem ve ailelerin yanlarında olduğumu göstermek ve hayvanlara karşı eziyet eden insan dışı varlıklara karşı durduğumu belirtmektir. Ayrıca, bir ultra maratoncunun günlüğünde yer alan uykusuzluk ve mücadele sürecini de göstermek istiyorum. Durmak yok, duran yok olur.”