Kemal Gazi 6. Ölüm Yıldönümünde Unutulmadı…

İZ BIRAKANLAR/ Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Lefkoşa'nın tanınmış simalarından, hizmetleri unutulmayacak emekli bir öğretmen...

Kemal Gazi

Lefkoşa'nın tanınmış simalarından emekli öğretmen Kemal Gazi, çevresi tarafından sevilen ve sayılan bir sima… Gazi, çok yönlü sanatçı kişiliğiyle de tanınıyor.

Aslen Baflı olan Gazi, 1935 yılında Lapityu’da (Bozalan) Nefise ve Hasan Gazi’nin çocukları olarak dünyaya geldi. Üç kardeşten biri olan Gazi, Öğretmen Koleji’nden mezun oldu.

Öğrenimini tamamladıktan sonra resim öğretmeni olarak ilk öğretmenliğini dört yıl Asproya’da yaptı.

13 Eylül 1961’de nişan, 7 Ocak 1962’de de nikâh olan Gazi, 4 Ağustos 1963’te eşi Ayten Gazi’yle evlendi. Evlendikten sonra tayini Beyarmudu’na çıkan Gazi, dört yıl burada öğretmenlik yaptı.

Gazi, 1967’de Lefkoşa’da El Sanatları Okulu’nda, 1968’de Atatürk İlkokulu’nda öğretmenlik görevini sürdürdü.

Kemal Gazi, rahatsızlığı nedeniyle emekliye ayrıldı.

Emekliye ayrıldıktan sonra market işletmeye başlayan Gazi, sanatla ilgisini kesmedi ve oyma, çerçeve yapımıyla uğraştı.

Çok faal ve çalışkan olan Gazi, üretmeyi seven bir kişiydi. Çocuklarına ve evine destek olmak için her zaman uğraştı.

Kemal Gazi, eşi Ayten Hanım’la 55 yıl mutlu bir birliktelik sürdürdü. Bu evlilikten Hasan ve Ali Gazi isminde iki evlat sahibi oldu. Kemal Gazi, Eylül 2016’da 81 yaşında vefat etti.

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01/09/2022 09:04