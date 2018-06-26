Kemal Kılıçdaroğlu: İnce beklentinin altında oy aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası Genel Merkezi'de seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

"Demokrasiye sahip çıkanlara teşekkürler"

Kılıçdaroğlu, parti örgütünün iktidar partisine 7 puan kaybettirdiğini bunun sıradan bir başarı olmadığını savundu.

"Hangi partiye mensup olursa olsun oy kullanan bütün vatandaşlarıma, demokrasiye sahip çıktıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Parlamentonun itibarını biz koruyacağız, milletin bize verdiği yetkinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz, o yetkiyi nasıl kullanacağımızı da biliyoruz."

"İnce beklentinin altında kaldı"

Duvarın bir kısmını yıktıklarını, aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalan kısmını da yıkacaklarını iddia etti.

"Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti'dir, 7 puan kaybetmiştir, kazanını da demokrasidir. Koltuk sevdalısı olanların bu partide işi yoktur. Bireysel çıkar peşinde koşup da milletvekili olmadım eleştireceğim. Koltuk sevdalılarının yeri yoktur. İnce beklentinin altında kaldı, kendi ifadesi."

"Diğer muhalefet partileri çok düşük oy aldı"

CHP'nin adayı Muharrem İnce "Size oy veren 15 milyon kişiyle birlikte yürümeye devam edecek misiniz?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

"Onlar benimle birlikte yürüdüğü sürece ben varım, devam edeceğim. Bitirmiş değilim, siyaset uzun vadeli bir iştir, uzun nefesli bir iştir. Dün akşam kesinleşmesini istedim, onun için çıkmadım insanların karşısına, korktuğumdan değil. Durumu görmek istedim. İhtimal dahilindeydi 50'nin altına düşmesi, ikinci tura kalması, bunu görmek istedim. Bunu görmeden çıkmak istemedim."

"Muhalefet partileri oy alsaydı seçim ikinci turdaydı"

İnce, diğer muhalefet partilerinin çok düşük oy aldığını, onların biraz yukarıda oy alması halinde seçimin ikinci tura kalacağını öne sürdü:

"Benim söylemem şık olmaz bunu, utanırım ben böyle şeyleri söylemeye. 8, 9 puan fazla oy almışız 41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. Bunu ben söylemeyim, ayıp olur. Ama diğer muhalefet partileri de 10'un üzerinde oy alsalardı seçim ikinci turdaydı zaten, bütün her şey gerçekleşiyordu. Onun için bunu başarabiliriz diyorum. 30 barajını yıktık, 50 barajını da yıkacağız, ben buradayım. Bana derlerse 'yürü önümüzden' ben yürümeye hazırım."

Kaynak: AA, TRT Haber