Kemal Kılıçdaroğlu: Olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce, önceki gün yemekte bir araya geldi.

Görüşme hakkında basın mensuplarına açıklama yapan İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ile seçimi değerlendirdiklerini ifade etti.

İnce'den 'onursal genel başkanlık' teklifi

İnce, Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplama teklifini sunduğunu belirterek, “Benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. Bir ağabeyi-kardeş ilişkisi içinde kendisi grup başkanı ve onursal genel başkan olarak bu çalışmaları yürütebileceği teklifinde bulundum. Kendisi 'evet' ya da 'hayır' gibi bir şey demedi” dedi.

Kılıçdaroğlu: Olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağım

Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise İnce’nin açıklamalarına tepki göstererek, aile toplantısındaki konuşmaların ana bağlamından koparılarak medyaya taşınmasını doğru bulmadığını söyledi.

Olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, Seçim süresince üç önemli hamle yapıldı, yeni partiye 15 milletvekilinin verilmesi, millet ittifakının kurulması, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi. Buralarda bir hata varsa elbette kurultay toplanmalı ve bu hatanın gereği yapılmalı. Buralarda bir hata yoksa o zaman biz kurultayı niye topluyoruz?” dedi.

“Örgüt, bir kişinin arka bahçesi değildir”

Muharrem İnce'nin parti örgütüne yaptığı çağrıyı da değerlendiren CHP lideri, “Herkes aday olabilir. Ama şu gerçeği de hiç kimse unutmasın; örgüt, bir kişinin arka bahçesi değildir. Örgüt bağımsızdır, iradesini ortaya koyar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber