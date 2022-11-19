Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece yaşamını yitiren 68 yaşındaki kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.
19/11/2022
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
İzmit'te yaşayan, rahatsızlığı nedeniyle geçen ay Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Celal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2 haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.
Celal Kılıçdaroğlu, dün saat 22.00 sıralarında evinde fenalaşınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Eve gelen sağlık ekibi, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen Celal Kılıçdaroğlu için bugün Tavşantepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Celal Kılıçdaroğlu, kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi