Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, “Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması” düzenliyor.

Yarışmaya son başvuru 21 Mart Cuma günü.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 22.’si yapılacak olan ve yine Commercial Insurance’ın ana sponsorluğunda düzenlenecek olan “Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması”, tüm Ana okul, İlköğretim, Ortaöğretim ve Meslek Liselerinde okuyan öğrencilere yönelik yapılacak.

Yarışma, iki ana başlık altında gerçekleştirilecek. "Düşlediğim Sağlıklı Yaşam" ve "Düşlediğim Çevre" başlıklarıyla katılımcılar, sağlıklı yaşamın önemini ve çevre bilincini vurgulayan projeler sunacak.

Bu yılki yarışmaya katılacaklara, "Boyanızı, kağıdınızı alın ve kanserle savaş için Düşlediğiniz Sağlıklı Yaşamı ve Düşlediğiniz Çevreyi çizmeye başlayın" çağrısı yapıldı. Ayrıca, öğretmenler ve ebeveynler de çocukları ve gençleri yarışmaya teşvik etmeleri istendi.

Yarışma koşullarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, +90 (392) 227 0616, +90 (392) 227 0617, +90 (542) 850 8700 ve +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan iletişime geçebilecek.

Yarışmaya katılan öğrencilerin çalışmalarının ve isimlerinin, 21 Mart tarihine kadar Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na teslim edilmesi gerektiği açıklandı. Teslimat adresi ise Mehmet Ertuğruloğlu Sokak, Park Apartmanı, Daire 1 Kumsal-Lefkoşa olarak belirtildi.