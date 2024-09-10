Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na yeniden Hüseyin Özün Yamaç getirildi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, yeni dönem Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri 3 Eylül tarihinde yapılan toplantıda belirlendi. Başkanlık görevine bir kez daha Hüseyin Özün Yamaç getirilirken, Genel Sekreter görevine de Seda Selçuk Tanova devam edecek.

Mütevelli Heyeti üyeleri ise, Nüket Gündüz, Nevhiz Özer, Yeşim Turgut, Gediz İnan, Meltem Nalbantoğlu ve Cenk Soydan gönüllü görevlerine devam ederken yeni üye olarak Narin Ferdi Şefik, yeni dönemde Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yönetimine katıldı.

Vakıf Başkanı Yamaç verdiği demeçte, toplumun farklı alanlarından ülkeye çok değerli katkıları olan tüm üyelere sonsuz gönüllülüklerinden dolayı teşekkür ederken, Mütevelli Heyetinin yeni üyesi 43 yılını adalet ve hukuka adamış Emekli Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’i aralarında görmenin mutluluğunu kaydetti.

Yamaç ayrıca, ciddi sorumluluk gerektiren bu görevin farkındalığıyla, Vakfın daha da ileri gitmesi için her zaman olduğu gibi insani değerleri ve halk sağlığını ön planda tutacaklarını dile getirirken, halkın bağışları ve yardımıyla kanser teşhisi almış çocukların ve ailelerinin hayatını olabildiğince kolaylaştıracak vakıf faaliyetlerini en iyi şekilde sürdüreceklerinin altını çizdi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı, 13 Kasım 2001 tarihinde kurulmuş, toplumu kanser konusunda bilinçlendirmek ve kanser yolculuğundaki çocuk ve ailelerine maddi manevi destek veren bir hayır kurumudur.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, faaliyetlerini dokuz gönüllü mütevelli heyeti üyesi yönetiminde sürdürüyor.