Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na The Hub Property Ltd’den destek

The Hub Property şirketi, satış geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na kalacak not defterlerinin baskısını üstlendi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, tasarımını Rukiye Ulusan’ın yaptığı A5 boyutundaki not defterinin basımını karşılayacak.

Vakfın yaptığı maddi-manevi tüm faaliyetleri halktan gelen bağışlarla sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, “Bu bağlamda vakfımız, özel tasarımlı çeşitli ürünleri sponsorların da destekleriyle satışa sunmaktadır” denildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp, The Hub Property Ltd. yetkililerine, Vafı ziyaretlerinde Kemal Saraçoğlu Vakfı çocukları ve gençleri adına teşekkür plaketini takdim etti.

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02/11/2022 14:18