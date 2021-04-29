Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'ndan Fitre Bağışı Çağrısı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı, Ramazan Bayramı için fitre bağışı çağrısında bulunarak, “bu bayram fitre bağışlarınızla bir çocuğun yüzündeki gülümsemenin sebebi olabilirsiniz” dedi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2001 yılında kurulan Vakfın, kanser yolculuğundaki çocuk ve ailelerine tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık ve bu gibi daha birçok hizmet veren bir hayır kurumu olduğu belirtildi.

Vakıf, tüm faaliyetlerini kurum, kuruluş ve bireylerden gelen bağışlar sayesinde sürdürebilmekte olduğunu ifade ederek, “Bu bayram, fitre ve zekât bağışlarınızla bir çocuğun yüzündeki gülümsenin sebebi olabilirsiniz” diyerek, halka Vakıf’a destek olma çağrısında bulundu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’na destek olmak isteyenler, bu yıl 40 TL olarak belirlenen fitre bağışlarını banka hesap numaralarıyla, tüm GSM operatörlerinin faturalı hatlarından KSV yazıp 4110’a kısa mesaj göndererek veya www.kemalsaracoglu.org/ adresinden online olarak yapabilecek.

Daha fazla bilgi için 0542 850 8700 ve 0542 880 8700 numaralı telefonlardan Vakıf personeline ulaşabileceği de belirtildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’na fitre bağışları için banka hesap bilgileri şöyle:

“Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 16-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Yakındoğu Bank 10-304-0000003598, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00.”

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29/04/2021 12:55