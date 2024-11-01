Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan, Lösemili Çocuklar Haftası mesajı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla açıklama yaptı.

Vakıf Koordinatör Yardımcısı Suzan Gürel tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tüm çocukların sağlıklı olması için çabalayan bir kurum olarak, kaybettiğimiz bir bebeğin ve yaşama tutunmaya çalışan diğer yavruların derin üzüntüsünü yaşıyoruz.” denildi.

Vakfın kanser teşhisi konan ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştığının kaydedildiği açıklamada, Vakfa destek olanlara teşekkür edildi.

Halka ve bağışçılara farkındalık yaratma çağrısında bulunulan açıklamada, "Bağışlarınız sayesinde ayakta kalıyor ve maddi-manevi olarak çocuklar ve aileleriyle birlikte olabiliyoruz. Tek dileğimiz, toplumda daha fazla farkındalık yaratmak ve sizin desteğinizle onlara daha refah bir yaşam sunmaktır. Gün geçtikçe hayat pahalılığının artması, artan nüfus ve kanser teşhisleri, vakfımız üzerindeki yükü giderek artırmaktadır. 2023 yılında harcamalarımız 1 Milyon 100 Bin TL civarında kalmışken, 2024 yılı sonunda bu rakamın 2 Milyon TL’yi aşacağı öngörülmektedir. Sağlık konusu söz konusu olduğunda, çocukların ihtiyaç duyduğu destek her şeyin önündedir ve bağışların artması artık daha kritik bir hale gelmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Bağış kanallarına ilişkin bilgi de verilen açıklamada, “Bağışçıların vakfa katkı sağlaması için farklı bağış kanalları bulunmaktadır. Web sitemizdeki online bağış sayfası, bankalardaki bağış hesaplarımız ve elden bağış bunlardan birkaçıdır. Daha fazla bilgi almak isteyen bağışçılar, bizlere 227 06 16-17, 0542 850 87 00 ve 0542 880 87 00 numaralı telefonlardan ulaşabilir.” denildi.