Kemal Saraçoğlu Vakfı “Hastanede ve Evde Eğitim” programını desteklemeye devam ediyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle çocukların tedavi süresince eğitimlerine devam etmelerini sağlamak için “Hastanede ve Evde Eğitim” programını desteklemeye devam ediyor.

Tedavilerinin yan etkileriyle mücadele eden ve bu nedenle de izole bir yaşam süren çocuklar için Kemal Saraçoğlu Vakfı, "Her çocuğun okuma hakkı vardır" ilkesiyle 15 yılı aşkın süredir, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle vakıf üyesi çocukların eğitimlerine destek olmak için "Evde ve Hastanede Eğitim" programını sürdürüyor.

Kemal Saraçoğlu Vakfından verilen bilgiye göre, bu program kapsamında, 5 Şubat Pazartesi günü, hastanede ve evde eğitim gören çocuklar 2023-2024 eğitim yılının ilk dönem sonu karnelerini Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi'nde aldı.

Dönem sonu kutlaması, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Uzmanı Dr. Dilek Birgen, servis hemşireleri, Kemal Saraçoğlu Vakıf personeli ve eğitim veren öğretmenler Savaş Seyhun ve Emir Emirkanı tarafından yapılan karne takdiminin ardından sona erdi.