Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Tanyel’s Smile iş birliğiyle yaz tatili etkinliği...

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı (KSV), Tanyel’s Smile iş birliğinde kanser tedavisi gören vakıf üyesi çocuklar ve ailelerine yönelik geleneksel yaz tatili etkinliği düzenledi.

Vakıf’tan verilen bilgiye göre, 12-13 Eylül tarihlerinde Acapulco Hotel’de yer alan etkinlik, çocukların ve ailelerinin sosyal, psikolojik motivasyonlarını artırmayı, ayrıca okul öncesi moral sağlamayı amaçladı.

Bir gece konaklamalı organizasyona 107 vakıf üyesi katıldı. Etkinlik kapsamında, Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Tanyel’s Smile yetkilileri, ailelerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı ve ailelerin ihtiyaçları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Aileler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kanser tedavisi sürecinde bu tür buluşmaların kendilerine moral verdiğini belirtti.

Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç, Tanyel’s Smile kurucularına plaket takdim ederek, altı yıldır yapılan iş birliği için katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yamaç, “Ailelerimizi ve çocuklarımızı mutlu etmek, onlara her alanda destek olmak en büyük amacımız. Kemal Saraçoğlu Vakfı, halkın bağışlarıyla varlığını sürdürüyor. Bu süreçte bize destek olan tüm duyarlı vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.