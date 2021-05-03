Kemal Saraçoğlu Vakfı’dan Anneler Günü İçin Özel “Mis Kokulu Anneler” Kartı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Anneler Günü’nde alternatif bir hediye seçeneği olarak armağan edilebilecek "Umut Kartı"nı satışa sundu.

“Hem annenize onun ne kadar değerli olduğunu hatırlatmak, hem de onun adına bağışta bulunarak, kanser sürecindeki çocuklara kucak dolusu bir mutluluk armağan etmeye ne dersiniz?” çağrısıyla “Umut Kartı”nı duyuran vakıf, anlamlı mesajlar içeren kartların hem baskı haliyle, hem de elektronik kart olarak asgari 25TL’lik bağış karşılığında temin edilebileceğini açıkladı.

Vakıf tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “güzel mesajlarla” hazırlanan A5 boyutundaki “Umut Kartı”nı bu sene hem baskı haliyle hem de elektronik kart olarak satışa sunulduğuna işaret edildi.

Anneler günü kartı, ayrıca Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan, online alışveriş sitesi “nesdersan.com” adresinden ve e-kartı ise www.kemalsaracoglu.org vakıf kurumsal web sitesinden satışa sunuldu.

Anneler Günü Umut Kartı ile ilgili daha fazla bilginin +90 (392) 227 0616-17, +90 (542) 850 8700 ve +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan ve vakfın sosyal medya hesaplarından vakıf yetkililerine ulaşılarak edinilebileceği veya Atatürk Caddesi, No: 20 Lefkoşa Mahkemeler Karşısı’nda bulunan vakıf binasından ürünlere erişilebileceği ifade edildi.

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03/05/2021 13:42