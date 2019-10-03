Kemal Saraçoğlu Vakfı’na çocuk kitabı bağışı

Seda Selçuk Tanova’nın kaleme aldığı “Tan ve Cabani” adlı çocuk kitabının ikincisi “Tan ve Cabani Okulda”, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına satışa sunuldu.

Sponsorluğunu Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin üstlendiği kitabın tasarım ve illüstrasyonları Mariya Goltseva tarafından yapıldı.

Aynı zamanda Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti’nde de gönüllü olarak görev alan kitabın yazarı Seda S. Tanova, çocuklara yönelik eğlenceli ve öğretici içeriği, karakterleri ve zengin görsel içeriği ile dikkat çeken Tan ve Cabani Okulda isimli kitabı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi desteğiyle satışa sunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Tanova, hem kendi çocuklarına güzel bir hatıra bırakmanın hem de gelirinin vakfa bağışlanarak başka çocukların da hayatına dokunma hedefinin gerçekleştirmesine, büyük bir sosyal sorumluluk örneği göstererek katkı koyan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Dr. İbrahim Benter’i teşekkür plaketiyle onurlandırdı.

İbrahim Benter böylesi anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine katkı koymanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, ülkemizde çocuk kitabı yazarlarının ve böylesi özveriyle çalışan kurumların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Tanesi 20TL’den satışa sunulan “Tan ve Cabani” ve “Tan ve Cabani Okulda” kitapları, Lefkoşa Mahkemeler karşısında yer alan Kemal Saraçoğlu Vakfı binasından temin edilebileceği gibi, önümüzdeki günlerde tüm kitabevlerinin raflarında da yer alacak.

03/10/2019 12:01