Kemaler: Limasol Bankası hepimize bir gurur kaynağı olmuştur

Limasol Bankası'nın "80. Gurur Yılı Gala Gecesi" Acapulco Otel'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bakanlar ve milletvekilleri, Limasol Bankası üst düzey yönetimi, personeli, eski çalışanları, değerli hissedarları, banka müşterileri, seçkin konuklar ve sanatçıların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Kokteyl ve müzik dinletisi ile başlayan gece, lazer ve ışık şovlar ile düzenlenen görkemli açılış ile devam etti. Sahnede 80. yıl coşkusunun yaşandığı gecede, Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumunun bir projesi olan Yıldızları Parlatıyoruz ekibinde yeralan Nev Fitness ekibinin nefes kesici şovları ile başladı. Türkiye’nin önemli oyuncularından Kadir Çöpdemir’in sunuculuğunu üstlendiği gecede; açılış konuşmasını gerçekleştiren Limasol Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu; Limasol Bankası’nın 1939 yılında 300 Pound sermaye ve tek çalışanı ile faaliyetlerine başladığını; bugün 250’yi aşkın personeli, 100 milyonu aşan özkaynakları ve 15 şube ile KKTC’nin köklü bankası olmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Yoğurtcuoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Limasol Bankası olarak bizler geçmişimizden aldığımız güç ve güvenle; temel değerlerimizi değiştirmeden hissedarlarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla değer yaratmaya devam edeceğiz. Güvenli gelecek yolculuğumuzda belirlediğimiz vizyon doğrultusunda; sosyal sorumluluğa, teknolojik gelişime, kaliteli insan kaynağımıza ve güçlü marka değerimize verdiğimiz önem yanında uzun vadeye odaklanan anlayışımız bizim temel taşlarımız olacaktır. 80 Yıllık köklü bir kurumda görev almaktan şahsım adına her zaman onur ve gurur duymaktayım. Bankamızın bugünlere gelmesine katkı koyan herkese teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarken, şu an aramızda olmayıp sonsuzluğa uğurladıklarımıza da Tanrıdan rahmet diliyorum”.

Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ise Limasol Bankası’nın temellerinin inançla bir araya gelen insanların istek ve umutları ile atıldığını söyleyerek sözlerine başladı. Banka tarihi ile ilgili bilgileri aktaran Kemaler sözlerine şöyle devam etti: “Limasol Bankası’nın varoluş hikayesi küçük bir tohumdan; sağlam ve geniş kökleri olan ulu bir çınar ağacına dönüşmesine benzemektedir. Bu ağaç faaliyetleri, yan kuruluşları, çalışanları, hissedarları ve müşterileriyle 80 yılını tamamlamış, kökleri derin, gövdesi sağlam, ulu bir ağaç olmuştur. Öyle bir ağaç ki; binlerce kişiye hayat yolunda destek olmuş, cesaret olmuş, umut olmuş, başarı öyküsü olmuş ve hepimize bir gurur kaynağı olmuştur.”

100. yıla dair öngörüler bağlantılı bilgiler veren Kemaler, “Bizler, şimdiden, 100. Yıl planlarımızı hazırladık. 100. yılımızı yaşayacağımız o günlerde, nerede olacağımızı biliyoruz. Hedefimiz, 100. yılda Limasol Bankası’nın, Tükiye ve Avrupa’da, hizmet sunan, bir dünya markası olmasıdır.” diyerek konuşmasını tamamladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşmasında Üniversite yıllarından önce yaklaşık bir buçuk yıl gibi bir süre Limasol Bankası'nda kendisinin de çalıştığını, merhum babasının da bir dönem bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığını anımsattı. Cumhurbaşkanı Akıncı; "Hayatta olmayan tüm yönetici ve çalışanlara rahmet diliyorum, şu anda hayatta olanlara da verdikleri hizmet dolayısıyla tebriklerimi ve takdirlerimi sunuyorum" dedi. Mustafa Berberoğlu, Ayhel Berberoğlu, Şenay Teyfik ve şu an hayatta olmayan Ali İslamoğlu ile birlikte çalıştıklarını belirten Akıncı, bankanın 1939'da kurulduğunda bir kişi ile çalıştığını, kendisinin olduğu dönemde de dört kişinin çalıştığını kaydetti. Bankanın ileriye gitmesinde pek çok insanın emeği, alın teri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Bankanın eski Yönetim Kurulu Başkanlarından merhum Gözel Halim'i de rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Limasol Bankası'na sosyal sorumluluk projeleri ve gençlere verdiği katkılarla nice yıllar diledi.

Konuşmaların ardından Limasol Bankası’nın varoluşunu anlatan belgesel izlendi. Ardından Türkiye’nin ünlü keman virtüözü Canan Anderson ve dansçıları tarafından hazırlanan özel performans ile devam eden gala gecesi toplu aile fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.