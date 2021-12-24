Kemancı Melodi Kayış ve Piyanist Atakan Sarı Yeni Yıl konseri gerçekleştiriyor.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda Bellapais Gardens’ın katkılarıyla gerçekleştirilecek Yeni Yıl konserinde Melodi Kayış ve Atakan Sarı Keman – Piyano Resitali yer alacak.

26 Aralık Pazar saat 17.30’ de Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecek Yeni Yıl Konseri’ nde kemancı Melodi Kayış ve piyanist Atakan Sarı yorumlayacakları Kreisler Prelüd ve Allegro, Adnan Saygun Prelüd ve Horon, Brahms Intermezzo, Brahms Keman – Piyano için 3. Sonat, Monti Czardas yanısıra sürpriz popüler parçalar da seslendirecek.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyicinin alınacağı Yeni Yıl Konseri’ nin biletleri (70 TL’den): Lefkoşa ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi, Bellapais Gardens ve Konser Girişinden veya Online bilet olarak biletfest.com’dan alınabilecek.

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24/12/2021 14:52