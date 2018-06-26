KEMA:Ormanlarımız yangın tehdidi altında

KEMA Vakfı Başkanı İrfan Tansel Demir, 27 Haziran 1995’te Girne’de meydana gelen büyük orman yangınının yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Orman Dairesi’nin durumuna dikkat çekti. Emeklilik ve müşavirliklerden sonra dairede sadece 4 tane kadrolu mühendisin kaldığını, müşavir sayısıyla mühendis sayısının eşitlendiğine işaret eden Demir, dairenin başında müdür dahi bulunmadığını belirtti.

Demir, 950 bin Euro harcanarak kurulan ve tüm orman sahalarını gözetleyen kamera sisteminin bakımsızlıktan çöktüğünü ve 4 yıldır çalışmadığını kaydetti.

Tansel Demir, yaz döneminde çalışan 125 kişilik yangın koruma personelinin dairenin istediği niteliklerde olmadığını, yangın emniyet ve yol şeritlerinin bakımı ve temizliğinin de yapılmadığını ifade etti.

Demir, yürürlükteki ‘Arazi Yangınları ile Mücadele Yasası’nın 5(3) maddesine göre, rutin bir görev olarak yollardaki kuru otların temizlenmesi gerektiğini ancak bu temizliğin düzenli yapılmadığını öne sürdü. Hükümetin, temizlik için vatandaştan alınan vergilerin yerinde ve verimli kullanılması için gerekli önlemleri alması ve çevre kirliliğinin önlenmesini sağlaması gerektiğini belirten Demir, “Ülkemizin iklim koşulları nedeniyle yangın felaketi çıkma riski oldukça yüksek.

Bu nedenle felaketle karşılaşmamak için önce devlet, yangını riskini azaltıcı ve önleyici önlemleri almalı ve vatandaşların da almasını sağlamalıdır” ifadelerini kullandı. Demir, 27 Haziran 1995’te Girne’ de 4 gün süren yangında 8 bin 69 hektarlık alan, 4 Temmuz 1998’de Yeşilırmak’ta 2 gün süren yangında ise 3 bin 700 hektarlık alan ve 17 Ağustos 2013 Yeşilırmak-Lefke’ de 2 gün süren yangında 427 hektarlık alanın kül olduğunu hatırlatt