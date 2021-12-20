Kemer yolculuğu başladı

Avrupa Şampiyonluğu Kemer maçı için 22 Aralık Çarşamba günü ringe çıkacak olan Demir Yumruk lakaplı Milli Boksör Metin Turunç, bugün sabah antrenörü Dindar Gölçek ile adadan ayrıldı.

Havalimanında açıklama yapan Milli Boksör Metin Turunç, kemer yolculuğunun bugün sabah resmen başladığını, bugünkü gidişin artık diğerlerinden oldukça farklı ve zorlu bir gidiş olacağını söyledi.

Çok zorlu bir dönemi geride bıraktıklarını hem KKTC hem de kendi adına çok anlamlı bir maça çıkacağını ifade eden Metin Turunç, Çarşamba günü çıkacağı maçı kazanarak ülkeye Avrupa Şampiyonu olarak, Kemer’le dönmek istediğini söyledi.

Antrenör Dindar Gölçek ise adadan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, Metin’in çok iyi bir sürecin içinde olduğunu yaptıkları 2 günlük kampla birlikte mental ve fiziksel olarak iyi duruma geldiklerini söyledi. 2

22 Aralık Çarşamba günü Avrupa Şampiyonluk ve Kemer maçına çıkacaklarını ifade eden Antrenör Dindar Gölçek, Kemer’le ülkeye döneceklerine inandığını belirtti.

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20/12/2021 10:34