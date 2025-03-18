Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin kapıları basına açıldı

Galatasaray Kulübü'nün yapımı tamamlanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, düzenlenen özel bir etkinlikle basın mensuplarına tanıtıldı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve teknik direktör Okan Buruk, iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yeni tesisler basına tanıtıldı

Tanıtım etkinliği kapsamında, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, basın mensuplarına tesislerin detayları hakkında bilgi verdi. Yapılan gezide futbolcuların konaklayacağı odalar, antrenman sahaları ve soyunma odaları basına tanıtıldı.

Galatasaray’ın yeni tesisleri, modern yapısı ve sunduğu imkanlarla dikkat çekerken, kulübün gelecekteki başarılarına katkı sağlaması bekleniyor.