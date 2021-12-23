Kemeri taktı geliyor

Milli Boksör Metin Turunç Avrupa Şampiyonluk kemerini bugün KKTC’ye getiriyor.

Rakibinin testinin pozitif olması nedeniyle maçın gerçekleşmediği günde federasyon hakeminin aldığı karar doğrultusunda müsabaka gerçekleşmedi. Kemeri Milli Boksör Metin Turunç’a teslim eden yetkililer, Şubat ayında kemeri koruma maçının olacağını belirttiler.

Peş peşe aldığı galibiyetler sonrasında kemer maçına çıkma şansı elde eden, ancak rakibinin COVİD testinin pozitif çıkması sonrasında federasyon hakeminin aldığı karar sonrasında maçın yapılmadığı ve kemerin Metin Turunç’a teslim edilmesi ile birlikte, Milli Boksör Metin Turunç önemli bir başarıya imza atarak tarihe geçmiş oldu.

Milli Boksör Metin Turunç ve Antrenörü Dindar Gölçek bugün öğlen saatlerinde adaya dönüş yapacak.

Bu habere tepkiniz:



23/12/2021 09:41