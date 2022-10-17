Kemik iliği ve kök hücre donörlerine Onur Gecesi

Kemal Saraçoğlu Vakfı tarafından gönüllü kemik iliği ve kök hücre donörleri onuruna gece düzenlendi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından geleneksel olarak donörler onuruna gerçekleştirilen etkinlik, üç yıl aradan sonra, 14 Ekim Cuma akşamı Grand Pasha Nicosia Hotel’de yapıldı.

Vakıf’tan yapılan açıklamaya göre, geceye, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç.Dr. Düriye Deren Oygar, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri, Karaiskakio Vakfı yetkilileri, Güney Kıbrıs’tan gelen konuklar ve donörler katıldı.

Kanser ve lösemi ile mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına 21 yıldır faaliyetlerini sürdürmekte olan Kemal Saraçoğlu Vakfı, kemik iliği/kök hücre bağışı yaparak hayat kurtaran 2020-2022 yıllarının donörlerine, plaket takdim ederek onurlandırdı.

Etkinlikte konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Duriye Deren Oygar, Kemal Saraçoğlu Vakfı donörleri onuruna düzenlenen böylesi bir etkinlikte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtirken, organ nakli ile ilgili istatistik verileri paylaşarak organ ve doku bağışının önemini vurguladı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’na ve kemik iliği ve kök hücre bağışında bulunan tüm donörlere teşekkürlerini ileten Oygar, vakfın çalışmalarında başarılar diledi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç konuklara hitaben bir konuşma yaptı.

Kuruluşundan bu yana geçen süre zarfında vakfın, topluma ve üye çocuklara yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlere değindi.

-37 bin Kıbrıslı Türk donör listesinde… 87 kişi ilik verdi

KKTC’de sadece Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın, ilik nakline ihtiyaç duyan hastalar için dünya ilik havuzu rezervlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğine vurgu yapan Yamaç, bugüne kadar yaklaşık 37 bin Kıbrıslı Türk’ün kan ve tükürük örneğini gönüllü olarak verdiğini ve bu gönüllüler arasından 87 kişinin ilik nakli yaparak dünyanın farklı ülkelerinde bulunan farklı yaş grubundan hastalara ikinci bir yaşam umudu olduğunu kaydetti.

Yamaç, 2020-2022 döneminde 23 gönüllü yeni donörün hücre bağışında bulunmasının Kemal Saraçoğlu Vakfı için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından 2020-2022 dönemi 23 gönüllü donörleri olan Mustafa Hacıoğlu, Bahattin Kızıl, Hasan Çolakoğlu, Erem Kızıltan, Uğur Kaygısız, Taner Karabulut, Fatoş Hacıoğlu, Sevgi Özbarışçı, Elçin Alıkan, Osman Uysal, Doğa Miralay, İsmet Aşkın, Nezaket Teyarecioğlu, Havva Değgin Orhunöz, Sultan Suay, Erol Başarır, Eylem Sertel, Asuman Kaplan, Kemal Dinçli, Mehmet Berkem Barışsev, Hüseyin Kaygısız, Osman Yanaroğlu ve Salih Güzeltaş’a Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrasının müzik dinletisiyle renklenen kokteyl etkinliği, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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17/10/2022 12:55