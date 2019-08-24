Kemik Kanseri Nedir? Kemik Kanseri Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?
25/08/2019
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Kemik Kanseri Nedir?
Kemik kanseri vücuttaki herhangi bir kemikte başlayabilir, ancak çoğunlukla pelvis, kol ve bacaklardaki uzun kemikleri etkiler. Kemik kanserleri nadirdir ve tüm kanserlerin yüzde 1’inden daha azını oluşturur. Kanserli olmayan kemik tümörleri kanserli olanlardan çok daha yaygındır.
“Kemik kanseri” terimi, vücudun başka yerlerinde başlayan ve kemiğe (metastaz) yayılan kanserleri içermez. Bunun yerine, bu kanserler, kemiğe metastaz yapmış olan meme kanseri gibi başladığı yerde adlandırılır.
Bazı kemik kanserleri öncelikle çocuklarda görülürken, bazıları çoğunlukla yetişkinleri etkiler. Cerrahi operasyon en sık uygulanan tedavi yöntemidir, ancak kemoterapi ve radyasyon tedavisi de kullanılabilir. Cerrahi operasyon, kemoterapi veya radyasyon tedavisini kullanma kararı, tedavi edilmekte olan kemik kanserinin tipine bağlıdır.
Kemik Kanseri Türleri
- Kondrosarkom
- Ewing sarkomu
- osteosarkom
Kemik Kanseri Belirtileri
- Kemiklerde ağrı
- Etkilenen bölgeye yakın şişme ve hassasiyet
- Zayıflamış kemikve kırılmalar
- Yorgunluk
- İstenmeyen kilo kaybı
Ne Zaman Doktora Görünmeli?
Sizi endişelendiren kemik ağrınız varsa vakit kaybetmeden doktordan randevu almalısınız.
- Ağrılar sık sık gelip, gidiyorsa
- Geceleri daha da kötüleşiyorsa.
- Aldığınız ağrı kesiciler etkili olmuyorsa
Kemik Kanseri Nedenleri
Çoğu kemik kanserinin nedeni bilinmemektedir. Az sayıda kemik kanserleri kalıtsalfaktörlere bağlıyken, bazıları önceki radyasyon maruziyetiyle ilişkili olabilir.
Kemik Kanseri Çeşitleri
Kemik kanserleri, kanserin başladığı hücre tipine göre türlere ayrılır. En sık görülen türler:
Osteosarkom
Osteosarkom en sık görülen kanseri türüdür. Bu tümörde kanserli hücreler kemik üretirler.
Genellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde, bacak veya kol kemiklerinde meydana gelir.
Nadir durumlarda, osteosarkomlar kemiklerin dışında ortaya çıkabilirler (ekstraskeletal osteosarkomlar).
Kondrosarkom
Kondrosarkom, en sık görülen ikinci kanser türüdür. Bu tümörde kanserli hücreler kıkırdak üretirler. Kondrosarkom genellikle orta yaşlı ve yaşlı erişkinlerde pelvis, bacak veya kollarda ortaya çıkar.
Ewing Sarkomu
Ewing sarkomu tümörleri çoğunlukla çocuk ve genç erişkinlerin pelvis, bacak veya kollarında ortaya çıkar.
Kemi Kanseri Risk Faktörleri
Kemik kanserine neyin neden olduğu henüz tam olarak açık değildir, ancak doktorlar aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı faktörlerin artan riskle ilişkili olduğunu bulmuşlardır:
Kalıtsal Genetik Sendromlar
Ailelerden geçirilen bazı nadir genetik sendromlar, Li-Fraumeni sendromu ve kalıtsal retinoblastoma dahil olmak üzere kanser riskini artırır.
Paget’in Kemik Hastalığı
En sık erişkinlerde ortaya çıkan Paget kemik hastalığı, daha sonra gelişen kanser riskini artırabilir.
Kanser İçin Radyasyon Tedavisi
Kanser için radyasyon tedavisi sırasında alınan büyük dozlarda radyasyona maruz kalmak, gelecekte kemik kanseri olma riskini artırır.
Kaynak:Kemik Kanseri Nedir? Kemik Kanseri Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?