Kemik Kanseri Nedir? Kemik Kanseri Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

Kemik Kanseri Nedir?

Kemik kanseri vücuttaki herhangi bir kemikte başlayabilir, ancak çoğunlukla pelvis, kol ve bacaklardaki uzun kemikleri etkiler. Kemik kanserleri nadirdir ve tüm kanserlerin yüzde 1’inden daha azını oluşturur. Kanserli olmayan kemik tümörleri kanserli olanlardan çok daha yaygındır.

“Kemik kanseri” terimi, vücudun başka yerlerinde başlayan ve kemiğe (metastaz) yayılan kanserleri içermez. Bunun yerine, bu kanserler, kemiğe metastaz yapmış olan meme kanseri gibi başladığı yerde adlandırılır.

Bazı kemik kanserleri öncelikle çocuklarda görülürken, bazıları çoğunlukla yetişkinleri etkiler. Cerrahi operasyon en sık uygulanan tedavi yöntemidir, ancak kemoterapi ve radyasyon tedavisi de kullanılabilir. Cerrahi operasyon, kemoterapi veya radyasyon tedavisini kullanma kararı, tedavi edilmekte olan kemik kanserinin tipine bağlıdır.

Kemik Kanseri Türleri

Kondrosarkom

Ewing sarkomu

osteosarkom

Kemik Kanseri Belirtileri

Kemiklerde ağrı

Etkilenen bölgeye yakın şişme ve hassasiyet

Zayıflamış kemikve kırılmalar

Yorgunluk

İstenmeyen kilo kaybı

Ne Zaman Doktora Görünmeli?

Sizi endişelendiren kemik ağrınız varsa vakit kaybetmeden doktordan randevu almalısınız.

Ağrılar sık sık gelip, gidiyorsa

Geceleri daha da kötüleşiyorsa.

Aldığınız ağrı kesiciler etkili olmuyorsa

Kemik Kanseri Nedenleri

Çoğu kemik kanserinin nedeni bilinmemektedir. Az sayıda kemik kanserleri kalıtsalfaktörlere bağlıyken, bazıları önceki radyasyon maruziyetiyle ilişkili olabilir.

Kemik Kanseri Çeşitleri

Kemik kanserleri, kanserin başladığı hücre tipine göre türlere ayrılır. En sık görülen türler:

Osteosarkom

Osteosarkom en sık görülen kanseri türüdür. Bu tümörde kanserli hücreler kemik üretirler.

Genellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde, bacak veya kol kemiklerinde meydana gelir.

Nadir durumlarda, osteosarkomlar kemiklerin dışında ortaya çıkabilirler (ekstraskeletal osteosarkomlar).

Kondrosarkom

Kondrosarkom, en sık görülen ikinci kanser türüdür. Bu tümörde kanserli hücreler kıkırdak üretirler. Kondrosarkom genellikle orta yaşlı ve yaşlı erişkinlerde pelvis, bacak veya kollarda ortaya çıkar.

Ewing Sarkomu

Ewing sarkomu tümörleri çoğunlukla çocuk ve genç erişkinlerin pelvis, bacak veya kollarında ortaya çıkar.

Kemi Kanseri Risk Faktörleri

Kemik kanserine neyin neden olduğu henüz tam olarak açık değildir, ancak doktorlar aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı faktörlerin artan riskle ilişkili olduğunu bulmuşlardır:

Kalıtsal Genetik Sendromlar

Ailelerden geçirilen bazı nadir genetik sendromlar, Li-Fraumeni sendromu ve kalıtsal retinoblastoma dahil olmak üzere kanser riskini artırır.

Paget’in Kemik Hastalığı

En sık erişkinlerde ortaya çıkan Paget kemik hastalığı, daha sonra gelişen kanser riskini artırabilir.

Kanser İçin Radyasyon Tedavisi

Kanser için radyasyon tedavisi sırasında alınan büyük dozlarda radyasyona maruz kalmak, gelecekte kemik kanseri olma riskini artırır.

Kaynak:Kemik Kanseri Nedir? Kemik Kanseri Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?