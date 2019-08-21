Kemik Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Nasıl Teşhis Edilir?

Kemik Kanseri Nedir?

Kemik kanseri vücuttaki herhangi bir kemikte başlayabilir, ancak çoğunlukla pelvis, kol ve bacaklardaki uzun kemikleri etkiler. Kemik kanserleri nadirdir ve tüm kanserlerin yüzde 1’inden daha azını oluşturur. Kanserli olmayan kemik tümörleri kanserli olanlardan çok daha yaygındır.

“Kemik kanseri” terimi, vücudun başka yerlerinde başlayan ve kemiğe (metastaz) yayılan kanserleri içermez. Bunun yerine, bu kanserler, kemiğe metastaz yapmış olan meme kanseri gibi başladığı yerde adlandırılır.

Bazı kemik kanserleri öncelikle çocuklarda görülürken, bazıları çoğunlukla yetişkinleri etkiler.

Cerrahi operasyon en sık uygulanan tedavi yöntemidir, ancak kemoterapi ve radyasyon tedavisi de kullanılabilir. Cerrahi operasyon, kemoterapi veya radyasyon tedavisini kullanma kararı, tedavi edilmekte olan kemik kanserinin tipine bağlıdır.

Kemik Kanseri Teşhisi

Görüntüleme testleri, kemik tümörlerinin yerini ve büyüklüğünü ve tümörlerin vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını belirlemeye yardımcı olur. Önerilen görüntüleme testleri türleri, kişisel belirtilere bağlı olarak yapılır.

Kemik taraması

Bilgisayarlı tomografi (CT)

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI)

Pozitron emisyon tomografisi (PET)

Röntgen

İğne veya cerrahi biyopsisi

Doktorunuz laboratuvar testinde tümörden alınan bir doku örneğini (biyopsi) çıkarmak için bir prosedür önerebilir. Yapılan testler dokunun kanserli olup olmadığını ve kanserin türünü belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca testler kanserli hücrelerin büyüme hızını belirlemeye de yardımcı olur.

Kemik kanserini teşhis etmek için kullanılan biyopsi prosedürleri:

İğne Biyopsisi

Bir iğnenin tümöre sokulmasıyla uygulanan biyopsi . İğne biyopsisi sırasında, doktorunuz derinize ince bir iğne yerleştirir ve tümöre kılavuzluk eder. Doktorunuz, tümörden küçük doku parçalarını çıkarmak için iğneyi kullanır.

Cerrahi Biyopsi

Doku örneği çıkarmak için yapılan ameliyat. Cerrahi biyopsi sırasında, doktorunuz cildinize bir kesi yapar ve tüm tümörü veya bir kısmını çıkarır.

İhtiyacınız olan biyopsi türünü ve bunun nasıl yapılacağının ayrıntılarını belirlemek, dikkatli bir planlama ile yapılmalıdır.

Kemik Kanseri Evreleri

Kemik kanseri teşhisi konulduktan sonra, kanserin derecesi belirleir, çünkü bu tedavi seçeneklerinizi yönlendirecektir.

Kanser evresini belirlerken dikkate alınacak faktörler:

Tümörün boyutu

Kanserin ne kadar hızlı büyüdüğü

Tümörden etkilenen kemik sayısı

Kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığı

Kemik kanserinin aşamaları 0 ila IV arasında değişen Romen rakamları ile belirtilmiştir. En düşük aşamalar, tümörün daha küçük ve daha az agresif olduğunu göstermektedir. Evre IV ile kanser vücudun diğer bölgelerine yayıldığı anlamına gelir.

Kemik Kanseri Tedavisi

Kemik kanseri için tedavi seçenekleri, sahip olduğunuz kanser türüne, kanserin evresine ve genel sağlığınıza bağlıdır. Farklı kemik kanserleri, farklı tedavilere cevap verir, doktorunuz en iyi tedavi seçeneklerini belirlemede size rehberlik yapacaktır. Örneğin, bazı kemik kanserleri sadece ameliyatla tedavi edilir; bazıları ameliyat ve kemoterapi ile; ve bazıları ameliyat, kemoterapi ve radyasyon terapisi ile.

Kemik Kanserinde Cerrahi Operasyon

Ameliyatın amacı kanserli tümörü çıkarmaktır. Tümörü ve etrafında ki sağlıklı dokuyu çıkartmak için uygulanan bir prosedürdür. Cerrah, kaybedilen kemiği vücudunuzun başka bir bölgesinden alarak, kemik bankasından gelen başka bir kemikle veya sert plastikten yapılmış bir parça ile değiştirebilir.

Çok büyük veya kemik üzerinde karmaşık bir noktada bulunan kemik kanserleri, bir ekstremitenin (amputasyon) tamamını veya bir kısmını çıkarmak için ameliyat gerektirebilir. Diğer tedaviler geliştirildikçe, amputasyon daha az yaygın hale gelmektedir. Amputasyon gerekli ise, muhtemelen yapay bir uzuv takılmış olan, yeni uzvunuzu kullanarak günlük ihtiyaçlarınızı karşılamayı öğrenmek için eğitimden geçersiniz.

Kemik Kanserinde Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için genellikle damardan (intravenöz olarak) verilen güçlü anti-kanser ilaçları kullanılarak yapılır. Bununla birlikte, bu tip tedavi, bazı kemik kanseri formları için diğerlerine göre daha iyi sonuçlar verir. Örneğin, kemoterapi genellikle kondrosarkom için çok etkili değildir, fakat osteosarkom ve Ewing sarkomunun tedavisinde önemli rol oynar.

Kemik Kanserinde Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için X-ışınları gibi yüksek güçlü radyasyon ışınları kullanır. Radyasyon tedavisi sırasında, özel bir makine etrafta dolanır ve ışınlarını vücudunuzdaki hassas noktalara hedef alırken bir masaya uzanır durumda olursunuz.

Radyasyon tedavisi genellikle ameliyattan önce kullanılır, çünkü tümörü küçültebilir ve daha kolay çıkartılabilir hale getirir. Bu da, amputasyonun gerekli olma olasılığını azaltabilir.

Radyasyon tedavisi, kemik kanseri olan kişilerde ameliyat ile çıkarılamayan hastalıklı doku için kullanılabilir. Ameliyattan sonra, geride bırakılabilecek kanser hücrelerini öldürmek için kullanılır. İleri kemik kanseri olan kişilerde radyasyon tedavisi, ağrı vei belirtileri kontrol etme amaçlıda kullanılabilir.

Kemik Kanseri ile Başa Çıkmak ve Destek

Kanser teşhisi bunaltıcı ve üzücü olabilir. Zamanla, kanserin belirsizliği ve bakımınız ile başa çıkmanın yollarını bulacaksınız.

O zamana kadar, aşağıdakileri yapmanız size yardımcı olabilir:

Bakımınız ve tedavi seçeneklerinize karar vermek için hastalığınız hakkında yeterli bilgi edindiğinizden emin olun. Tedavi seçenekleriniz ve isterseniz prognozunuz dahil olmak üzere doktorunuza kanseriniz hakkında danışmaktan çekinmeyin. Hastalığınız hakkında daha fazla şey öğrendikçe, tedavi kararlarınızdan daha emin olabilirsiniz.

Arkadaşlarınızı ve ailenizi kendinize yakın tutun. Yakın ilişkilerinizi güçlü tutmanız, size sağlayacakları duygusal destek ile kemik kanseriyle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

Konuşabileceğiniz sizi anlayan ve dinleyen birini bulun. Umutlarınız ve korkularınız hakkında konuşacağınız iyi bir dinleyici bulun. Bir arkadaşınız veya aile üyeniz olabilir. Kanser destek gruplarına katılabilir veya profesyonel yardım alabilirsiniz.

Randevunuz İçin Hazırlanın

Sizi endişelendiren herhangi bir belirtiniz varsa, aile doktorunuzdan randevu alarak işe başlayabilirsiniz. Doktorunuz kemik kanseri olduğunuzdan şüpheleniyorsa, sizi bir uzmana yönlendirebilir.

Kemik kanseri genellikle bir uzmanlar ekibi tarafından tedavi edilir:

Kemikleri etkileyen kanserler üzerinde uzmanlaşan ortopedi cerrahları (ortopedik onkologlar)

Kanser tedavisinde kemoterapi veya diğer sistemik ilaçlar kullanan (onkologlar) uzman doktorlar

Kanseri tedavi etmek için radyasyon kullanan doktorlar (radyasyon onkologları)

Belli bir kanser türünü teşhis etmek için dokuları analiz eden doktorlar (patologlar)

Ameliyattan sonra iyileşmenize yardımcı olabilecek rehabilitasyon uzmanları

Neler Yapmalısınız?

Randevular kısa olabileceğinden, iyi hazırlanmış olmak iyi bir fikirdir.

Herhangi bir randevu öncesi kısıtlamadan haberdar olun. Randevuyu hazırlarken, beslenmenizi kısıtlamak gibi önceden yapmanız gereken bir şeyler olup olmadığını öğrenin.

Randevuyu planladığınız nedenden alakasız görünebilecek olsa bile bütün belirtilerinizi not alın.

Önemli stresler veya son yaşam değişiklikleri de dahil olmak üzere önemli kişisel bilgilerinizi not alın.

Aldığınız tüm ilaçlar, vitaminler veya takviyelerin bir listesini yapın.

Bir aile üyesi veya arkadaşınızı yanınıza almayı düşünün. Bazen randevu sırasında verilen tüm bilgileri hatırlamak zor olabilir. Size eşlik eden biri, unuttuğunuz bir şeyi hatırlayabilir.

Daha önce yaptırdığınız testlerin raporlarını yanınıza alın.

Doktorunuza sormak istediklerinizi önceden not almanız zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Kemik kanseri için doktorunuza sormanız gereken bazı temel sorular: