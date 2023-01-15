Kemikleri demir gibi yapan mucizevi besin

Hastalıklara karşı korunmak için tükettiğimiz besinler çok önemli. Özellikle sağlıklı ve sebze dolu bir öğünle beslenmek bağışıklığı güçlendirerek, vücuttaki zararlı bakterilere karşı önemli derecede koruma sağlar. Peki hem bağışıklığınızı güçlendirip hem de kemiklerinizi çelik gibi yapmak ister misiniz? Bu besin vücudunuz üzerinde mucizeler yaratıyor. İşte detayları…

Brokoli, onlarca besin açısından zengin, doyurucu ve lezzetli bir sebze olarak bilinir.

Sağlığa birçok yararıyla bilinen bu besin tam bir vitamin deposu. Öyleyse gelin sağlığa olan faydalarının neler olduğuna birlikte bakalım.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Vücut direncini arttırdığı bilinen brokoli, bağışıklık sistemini çelik gibi olmasını sağlar.

Özellikle soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı korumada önemli rol oynar.

Bu yüzden vitaminlerle dolu olan bu mucizevi besini düzenli olarak tüketmenizde fayda var.

KANSERİ ÖNLER

Brokoli, karnabahar, brüksel lahanası vb. gibi sebzeler kanserle mücadele etmede ve bağışıklığı artırmada oldukça etkilidir.

Yapılan araştırmalar sonucu, brokolinin meme ve rahim kanserini önlemede son derece etkili olduğu ortaya çıktı.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Brokoli, lif açısından oldukça zengin bir besindir.

Gıda Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bir brokoli çeşidi kandaki LDL-kolesterol düzeylerini, yüzde 6 oranında düşürmeye yardımcı olduğunu tespit etti.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Brokoli zengin kalsiyum ve K vitamini içeriği sayesinde kemikleri güçlendirir.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Görünüşü küçük fakat faydası büyük olan bu besin, vücuttaki kan basıncını düzenleyerek, kalp sağlığını korur.

Aynı zamanda brokoli, damarların zarar görmesini önler.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Brokoli beta-karoten, A, C ve E vitamini gibi vitaminleri içerir. Brokolinin zengin içeriği, katarakt gibi sorunların önüne geçer.

Bu mucizevi besin, sürekli telefon başında ya da ekran karşısında maruz kaldığımız zararlı radyasyonların verdiği zararları onarır.

YAŞLANMAYI GECİKTİRİR

Düzenli olarak brokoli yemek, ince çizgileri, kırışıklıkları, akne gibi cilt sorunlarını ve hatta pigmentasyonu azaltmaya yardımcı olur.

Aynı zamanda B vitamini açısından zengin olan brokoli, saç hücrelerini yenileyerek, saç dökülmesini engeller.

BROKOLİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Süper bir karoten kaynağı olan brokoli, buharda pişirildiğinde besin değerini kaybetmediği için daha yararlıdır.

Çok fazla pişirildiğinde her ürün gibi brokoli de besin değerlerini kaybeder.

Bu yüzden buharda çok fazla pişirmeden, içeriğindeki vitaminlerin korunmasını sağlayabilirsiniz.

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15/01/2023 19:30