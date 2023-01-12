Kempo Alirıza Usluer anı şampiyonası yapılıyor

Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2023 yılı faaliyet programı içerisinde yer alan merhum Milletvekili Alirıza Usluer anı şampiyonası 12 Şubat Pazar günü yapılıyor. İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Alirıza Usluer anı şampiyonasına 7 kulübün 80 sporcuları katılacak.

4 Branşta yarışmalar Yapılacak

Kempo Savunma Sporları Federasyonu merhum Milletvekili Alirıza Usluer anı şampiyonasında Semi Kempo, Full Kempo, Gramppling Kempo, Selfdefence Kempo olmak üzere 4 branşta yarışmalar yapılacak. Müsabakalarda 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşire’nin görev yapacağı şampiyona sabah saat 08:00 de tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabaklar başlayacak.

Anısını Yaşatmaya Çalışıyoruz

Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, İskele ve bölgesinin önemli isimlerinden olan merhum Milletvekili Alirıza Usluer anı şampiyonasına 2023 yılı faaliyet programında olan ilk organizasyon olacağını belirtti. Başkan İngenç, 7 üye Kulübün lisanslı olan sporcuların yarışmaya katılacağını belirterek, şampiyona hazırlıkların sürdüğünü müsabakalarını sabah saat 08:00 de başlayarak, öğleden sonra saat 15:00 de tamalanacağını belirtti. Şampiyona sonrası düzenlenecek olan ödül töreninde ödüllerin verileceğini belirten başkan Mehmet İngenç, tüm sporseverleri müsabakalara davet etti.

Bu habere tepkiniz:



12/01/2023 11:22